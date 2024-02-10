БпЛА у Харкові влучили у базу зберігання палива, є ризик витоку – Синєгубов
У Харкові зберігається небезпека повторного витоку палива з території бази зберігання паливно-мастильних матеріалів, по якій ввечері 9 лютого влучила РФ.
«Що сталося: приблизно три «шахеди» влучили у базу зберігання ГСМ. Велика кількість палива розлилася по чотирьох вулицях. Це була вогняна ріка і миттєво охопило полум’я житловий сектор. Ще є небезпека розливу одного з резервуарів і тому місце там охороняється, щоб оперативно, у випадку чого ще проводити відселення людей», – сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він також повідомив, що наразі пожежу ще повністю не загасили. На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські.
«15 житлових будинків повністю згоріли. Із полум’я наші підрозділи врятували 4 людини, серед них – дитину. Чоловік отримав опіки тіла приблизно 40%. Також працюють судові експерти, вони будуть проводити експертизи ДНК, бо тіла дуже обгорілі», – додав Синєгубов.
Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по Немишлянському району Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців. Поранення отримали троє людей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: база, БПЛА, синєгубов, топливо, утечка, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 11:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зберігається небезпека повторного витоку палива з території бази зберігання паливно-мастильних матеріалів, по якій ввечері 9 лютого влучила РФ.".