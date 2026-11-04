Приоритет – военные маршруты: как готовятся к зиме дорожники на Харьковщине

Более 30 тысяч тонн противогололедных материалов уже заготовлены, выбраны приоритетные маршруты, а производственные базы рассредоточены по разным районам, отчиталась Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области о подготовке к зиме.

В этот зимний сезон дороги будут обслуживать три дорожные компании – «Автомагистраль-Юг», «РДС» и «Автострада». По данным Службы, они уже заготовили более 60% от общей годовой потребности противогололедных материалов.

Также обустроены новые производственные базы, в частности, в Лозовском и Изюмском районах.

«Это позволит организовать работу дорожных бригад и техники с учетом потребностей разных районов области», — говорят в Службе восстановления.

В то же время часть дорог региона (около 530 км) проходит по временно оккупированным территориям или серой зоне. Под обстрелами их обслуживать невозможно, отмечают дорожники. Поэтому упор будут делать на приоритетных маршрутах.

«Учитывая потребности военной логистики, определены основные маршруты, для которых установлены соответствующие приоритеты и уровни эксплуатационных требований. Именно на этих направлениях работы по зимнему содержанию будут проводиться в первую очередь», — сказали в Службе восстановления.

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Напомним, следующий участок, который планируют закрыть антидроновыми сетками, — это отрезок окружной дороги от авторынка «Лоск» до Алексеевки.

Об этом на брифинге рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».