Не ездить по дороге Дергачи-Пятихатки: под Харьковом РФ охотится на авто

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов констатировал, что в последнее время все чаще фиксируют случаи уничтожения гражданских авто российскими беспилотниками. Он объяснил: в пригороде Харькова – опасно, поэтому призвал воздержаться от поездок по дороге Дергачи-Пятихатки, а также рекомендовал не ездить на север от поселка Лесное.

Так на окраинах Черкасской-Лозовой враг выпустил БпЛА по авто, который занимается вывозом бытовых отходов. А в центре села в результате атаки полностью сгорел автомобиль. В Лесном – оккупанты уничтожили Toyota Prado, пострадал житель.

«Анализируя последние случаи, можно предположить, что особое внимание операторов вражеских беспилотников могут привлекать большие транспортные средства — внедорожники, микроавтобусы и специализированная техника. В то же время, опасность существует для любого транспорта. Настоятельно не рекомендую без необходимости передвигаться по дорогам к северу от поселка Лесное. Это может представлять реальную угрозу вашей жизни и здоровью. Также прошу учитывать возможные риски при передвижении по дороге Дергачи — Пятихатки, особенно на крупногабаритном транспорте», – призвал Гололобов.

Также он попросил жителей не выходить из машины в случае обнаружения вражеского БпЛА, чтобы предупредить других водителей об опасности. Вместо этого начальник Громады рекомендует подать звуковой или световой сигнал. Так, объяснил он, шансы спасти машину и собственную жизнь намного выше.