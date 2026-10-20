Покрытые антидроновыми сетками дороги Харьковщины дистанционно минируют

Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев на личной странице в Facebook посоветовал по возможности избегать участков дорог, накрытых антидроновыми сетками.

«Каждому передвигающемуся по автомобильным дорогам прифронтовых регионов в зоне досягаемости БпЛА врага нужно понимать, что угроза атаки возможна! А там, где уже устроена АДЗ (антидроновая защита — Ред.), угроза не просто возможна, она уже есть!!! Пусть даже мизерная. Также нужно понимать, что степень угрозы оценить просто нереально, если это не район, где идут интенсивные боевые действия, конечно же. Сегодня это 00,1%, завтра 15%, а послезавтра 100%, потому что враг решил перерезать логистику именно на этом маршруте. Следовательно, предусмотреть атаки невозможно, а одним из пунктов подготовки и является устройство сеток антидроновой защиты. Отдельно не следует забывать о случаях дистанционного минирования враждебными БпЛА участков дорог, уже покрытых сетками», — написал Алексеев, подчеркнув, что излагает свою личную точку зрения на личной странице.

Видео: Андрей Алексеев/Facebook

Поделиться мнением о безопасности дорог с антидроновыми сетками начальник Службы решил, реагируя на сообщения, которые поступают в адрес его ведомства от логистических компаний и перевозчиков. Они просят ответить, насколько безопасно передвижение по тем или иным автомодильным дорогам, где уже были случаи ударов российских FPV или установлена АДЗ.

«Если честно, мы не можем ответить на этот вопрос в официальном порядке как Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, потому что просто не обладаем необходимым видом и объемом информации, а порядка ограничения движения по таким дорогами не существует, его создание вне нашей компетенции. Нас даже не информируют об установке сетей другими субъектами хозяйствования на дорогах, за которые мы отвечаем. Ну как-то так», — объяснил Алексеев.

От себя он посоветовал предпочитать более длинные, но безопасные, маршруты коротким, даже если те покрыты сетками.

«Каждый из нас сам должен принимать решение планировать свой маршрут по участкам дорог, покрытых АДЗ, или поехать по безопасному, но более длинному маршруту. Лично моя рекомендация – двигаться исключительно безопасными направлениями, конечно же, если такая возможность есть и нет насущной потребности. Берегите себя и своих близких и не забывайте, что часто вражеским пилотам наплевать бить по военному транспорту или по гражданскому авто с детьми», — подчеркнул начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в планах ОВА — оборудовать в этом году антидроновыми сетками более тысячи километров.