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На Харьковщине ремонтируют прифронтовые дороги, Кабмин выделил полмиллиарда

Общество 09:16   04.07.2024
Оксана Горун
На Харьковщине ремонтируют прифронтовые дороги, Кабмин выделил полмиллиарда

На Харьковщине приводят в проездное состояние 300 км дорог на прифронтовых территориях. Такие данные сообщает «Укринформ» со ссылкой на начальника Службы обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрея Алексеева.

Ранее пресс-служба Кабмина проинформировала: на восстановление дорог Харьковской области направят 502,95 млн грн.

«Денежные средства поступят в распоряжение областных администраций, которые должны согласовать, в частности, с Минобороны, Минздравом и Мининфраструктуры перечень дорог, важных для обеспечения потребностей обороны и гуманитарных целей и подлежащих восстановлению», — подчеркнули в правительстве Украины.

По словам Андрея Алексеева, работы уже идут. Объекты — тайна.

“Мы эти перечни формируем, они являются тайными, и по ним работаем. Самодеятельности в выборе направления у нас нет никакой, – сказал Алексеев. — Ремонтные работы нужны для военной логистики, для эвакуации раненых, где время довоза имеет очень большое значение”.

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По его данным, ремонты проводят на прифронтовых дорогах и рокадных, которые идет параллельно линии фронта, а также — важных для защитников Украины переправах. Сейчас в работе около 300 километров государственных дорог.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 09:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приводят в проездное состояние 300 км дорог на прифронтовых территориях. Такие данные сообщает «Укринформ» со ссылкой на начальника Службы обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрея Алексеева".