На ремонт закрыли пешеходный мост в Манжосовом Яру в Харькове (фото)

В Манжосовом Яру специалисты СКП «Харьковзеленстрой» ремонтируют пешеходный мост, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Рабочие устраняют повреждения после обстрелов и заменяют изношенные деревянные доски. На время проведения работ проход через мост закрыт», – рассказали в мэрии.

Напомним, 32 куста хризантем украли неизвестные из клумбы на площади Защитников Украины в Харькове. В Харьковзеленстрое отметили: цветы высадили всего три недели назад. Полиция ищет вора.

Также напомним, движение транспорта на улице Зброярской, возле дома №8, ограничено до 20:00 10 ноября, сообщали в Харьковском горсовете.