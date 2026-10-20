Харьковчан предупредили об отключении газа: даты и адреса

Плановые работы проведут на газовых сетях в Холодногорском и Основянском районах, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим услуги не будет 21 октября в Холодногорском районе по следующим адресам:

ул. Большая Панасовская дом. 67, 67/2

ул. Кандаурова дом. 32.

В Основянском районе 23 октября по следующим адресам:

ул. Лелюковская дом. 9, 10, 11-А, 11, 12, 13-А, 13, 14, 16, 20.

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, завтра, 21 октября, состоится внеочередная сессия Харьковского горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов. На повестке дня – 28 вопросов и раздел «Разное».