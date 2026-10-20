Харків’ян попередили про відключення газу: дати та адреси

Планові роботи проведуть на газових мережах у Холодногірському та Основ’янському районах, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим послуги не буде 21 жовтня у Холодногірському районі за такими адресами:

вул. Велика Панасівська буд. 67, 67/2

вул. Кандаурова буд. 32.

В Основ’янському районі 23 жовтня за такими адресами:

вул. Лелюківська буд. 9, 10, 11-А, 11, 12, 13-А, 13, 14, 16, 20.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, завтра, 21 жовтня, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов. На порядку денному – 28 питань та розділ “Різне”.