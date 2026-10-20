Live
  • Вт 20.10.2026
  • Харків  +15°С
  • USD 45
  • EUR 50.53

Харків’ян попередили про відключення газу: дати та адреси

Суспільство 12:47   20.10.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Харків’ян попередили про відключення газу: дати та адреси

Планові роботи проведуть на газових мережах у Холодногірському та Основ’янському районах, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим послуги не буде 21 жовтня у Холодногірському районі за такими адресами:

  • вул. Велика Панасівська буд. 67, 67/2
  • вул. Кандаурова буд. 32.

В Основ’янському районі 23 жовтня за такими адресами:

  • вул. Лелюківська буд. 9, 10, 11-А, 11, 12, 13-А, 13, 14, 16, 20.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, завтра, 21 жовтня, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов. На порядку денному – 28 питань та розділ “Різне”.

Читайте також: БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

На ремонт закрили пішохідний міст у Манжосовому Яру в Харкові (фото)
На ремонт закрили пішохідний міст у Манжосовому Яру в Харкові (фото)
20.10.2026, 13:14
Покриті антидроновими сітками дороги Харківщини дистанційно мінують
Покриті антидроновими сітками дороги Харківщини дистанційно мінують
20.10.2026, 10:31
Терехов скликає міськраду: що будуть обговорювати (документ)
Терехов скликає міськраду: що будуть обговорювати (документ)
20.10.2026, 11:16
Військовому ТЦК, засудженому за хабар, вручили підозру: помер мобілізований
Військовому ТЦК, засудженому за хабар, вручили підозру: помер мобілізований
20.10.2026, 10:00
Новини Харкова – головне 20 жовтня: стан поранених у парку, удар БпЛА
Новини Харкова – головне 20 жовтня: стан поранених у парку, удар БпЛА
20.10.2026, 12:31
Росіяни вбили вчительку та її доньку: у Новій Водолазі день жалоби
Росіяни вбили вчительку та її доньку: у Новій Водолазі день жалоби
20.10.2026, 09:21

Новини за темою:

20.10.2026
На ремонт закрили пішохідний міст у Манжосовому Яру в Харкові (фото)
20.10.2026
БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо
20.10.2026
Ворог атакував енергетику Харківщини: населений пункт повністю знеструмлений
20.10.2026
Удар по бусу з цивільними на Харківщині прокоментували в СОУ
20.10.2026
Терехов скликає міськраду: що будуть обговорювати (документ)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків’ян попередили про відключення газу: дати та адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 12:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Планові роботи проведуть на газових мережах у Холодногірському та Основ’янському районах, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».".