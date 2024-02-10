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Терехов повідомив про стан поранених від ударів БпЛА та подякував харків’янам

Суспільство 18:46   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Терехов повідомив про стан поранених від ударів БпЛА та подякував харків’янам

Внаслідок ударів «шахедів» по Харкову 9 лютого поранення отримали три людини – дві жінки та чоловік. Останній отримав 50% опіків, він у лікарні.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він також подякував містянам за допомогу постраждалим людям.

«Я хочу подякувати всім харків’янам, які прийшли, відгукнулись на наші прохання. Ми створили хаб, щоб люди мали можливість прийти і були величезні черги з містян, які приносили теплі речі, продукти харчування, все необхідне. Це така єдина родина. Харків’яни дуже обурені тим, що трапилось і тим, що заживо згоріли люди, діти», – зазначив мер.

Він також повідомив, що на місці «прильоту» і досі працюють рятувальники.

«Нічого зараз вже не загрожує, повторного загоряння, не буде. Від цієї нафтобази нічого практично не залишилося. Там немає вже палива, бо воно все згоріло», – заявив мер.

Читайте також: Завтра у Харкові буде день жалоби за жертвами ударів 9 лютого – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 18:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів «шахедів» по Харкову 9 лютого поранення отримали три людини – дві жінки та чоловік. Останній отримав 50% опіків, він у лікарні.".