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Терехов сообщил о состоянии раненых от ударов БпЛА и поблагодарил харьковчан

Общество 18:46   10.02.2024
Виктория Яковенко
Терехов сообщил о состоянии раненых от ударов БпЛА и поблагодарил харьковчан

В результате ударов «шахедов» по Харькову 9 февраля ранения получили три человека – две женщины и мужчина. Последний получил 50% ожогов, он находится в больнице.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он также поблагодарил горожан за помощь пострадавшим людям.

«Я хочу поблагодарить всех пришедших харьковчан, которые отозвались на наши просьбы. Мы создали хаб, чтобы люди могли прийти и были огромные очереди из горожан, которые приносили теплые вещи, продукты питания, все необходимое. Это такая единая семья. Харьковчане очень возмущены тем, что случилось и заживо сгорели люди, дети», — отметил мэр.

Он также сообщил, что на месте «прилета» до сих пор работают спасатели.

«Ничего сейчас уже не угрожает, повторного возгорания не будет. От этой нефтебазы ничего практически не осталось. Там нет уже топлива, потому что оно все сгорело», — заявил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 18:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов «шахедов» по Харькову 9 февраля ранения получили три человека – две женщины и мужчина. Последний получил 50% ожогов, он находится в больнице.".