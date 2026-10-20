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Военному ТЦК, осужденному за взятку, вручили подозрение: умер мобилизированный

Происшествия 10:00   20.10.2026
Оксана Горун
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Военному ТЦК, осужденному за взятку, вручили подозрение: умер мобилизированный

ГБР сообщило о случае избиения до смерти мобилизированного. Инцидент произошел во Львове в сентябре этого года. Среди подозреваемых — сотрудники ТЦК.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему одного из подразделений Львовского ТЦК и СП, который вместе с другими работниками ТЦК жестоко избил мобилизованного мужчину. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — проинформировала пресс-служба ГБР.

Там отметили — в отношении этого подозреваемого это уже не первое уголовное дело.

«В августе 2026 года Шевченковский районный суд Львова признал его виновным в получении взятки по предварительному сговору с другими лицами. Тогда суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы», — отметили в бюро.

По версии следствия, фигурант бил мобилизированного ногами вместе с другими сотрудниками ТЦК. Жертва при этом лежала на полу со скованными за спиной руками и не могла защититься.

«Сам подозреваемый нанес ему по меньшей мере два удара ногой. После избиения потерпевшего насильно перенесли в техническое помещение ТЦК во Львове. Оттуда его впоследствии забрала скорая помощь. В больнице медики обнаружили у мужчины многочисленные переломы ребер, тяжелые повреждения легких и другие опасные для жизни травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось», — сообщила пресс-служба ГБР.

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Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свобода. Сейчас он в СИЗО без права внести залог. А следователи устанавливают других соучастников избиения.

Ранее в Харькове вручили подозрение военнослужащему ТЦК, который, по данным следствия, толкнул пожилую женщину во время конфликта, возникшего в ходе мобилизационных мероприятий в Индустриальном районе.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 10:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГБР сообщило о случае избиения до смерти мобилизированного. Инцидент произошел во Львове в сентябре этого года. Среди подозреваемых — сотрудники ТЦК".