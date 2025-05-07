Готовил удар по своему подразделению: приговор «кроту» на Харьковщине

Приговорили агента российской военной разведки (более известной как ГРУ), действовавшего на Харьковщине.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант — местный мобилизованный, которого оккупанты дистанционно завербовали в августе 2024-го. По заказу российского ГРУ он должен был скорректировать воздушный удар по подразделению, в котором проходил службу.

«В обмен на координаты для огневого поражения военная разведка рф обещала «эвакуировать» агента в страну-агрессор. Для этого перед вражеским обстрелом он планировал прибыть в определенное место на передовой, где оккупанты должны были подготовить ему «коридор» для перехода линии фронта», — рассказали правоохранители.

«Крота» задержали осенью прошлого года, когда он готовился навести российские управляемые авиабомбы на цель, а затем бежать в РФ.

«В случае перехода через линию боестолкновения предатель планировал вступить в оккупационные группировки страны-агрессора, чтобы воевать против Украины. Также в ходе расследования установлено, что агент дополнительно шпионил по боевым позициям украинской ПВО, которую враг надеялся «обойти» во время авиаудара», — отметили в СБУ.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.