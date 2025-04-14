Live
  • Пн 14.04.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.39
  • EUR 46.92

Наводил БпЛА по одной из самых больших ТЭЦ – СБУ поймала в Харькове «крота»

Общество 13:00   14.04.2025
Виктория Яковенко
Наводил БпЛА по одной из самых больших ТЭЦ – СБУ поймала в Харькове «крота» Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали в Харькове агента ФСБ, который, по данным следствия, готовил воздушные атаки РФ по энергообъекту, где работал — одной из крупнейших ТЭЦ Украины.

«Крот» пытался обнаружить «щели» в местной системе ПВО. Больше всего врага интересовали локации базирования и маршруты движения мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство в районе ТЭЦ», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Следствие установило: чтобы получить координаты, фигурант обходил местность вблизи энергообъекта и фиксировал на камеру телефона места вероятного пребывания украинских защитников. Одновременно мужчина собирал для ФСБ информацию о последствиях предварительных атак на ТЭЦ и результатах восстановительных работ.

Фигуранта поймали «на горячем», отметили в СБУ. Когда он шпионил в технологических помещениях ТЭЦ.

В поле зрения ФСБ мужчина попал во время публикаций антиукраинских комментариев в Telegram-каналах, выяснили правоохранители.

При обыске у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас вероятный агент ФСБ – в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Из охранника в начальника отдела «ВГА»: подозрение карьеристу на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв в Харькове: пожар тушат уже пять часов (видео)
Взрыв в Харькове: пожар тушат уже пять часов (видео)
14.04.2025, 10:16
Новости Харькова — главное за 14 апреля: удар «Шахедов», КАБы по Слатино
Новости Харькова — главное за 14 апреля: удар «Шахедов», КАБы по Слатино
14.04.2025, 13:17
Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки
Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки
13.04.2025, 20:05
Опасная погода будет в Харькове и области ночью
Опасная погода будет в Харькове и области ночью
14.04.2025, 13:34
Морозы отступают: какой будет погода на Пасху, сообщила синоптик
Морозы отступают: какой будет погода на Пасху, сообщила синоптик
14.04.2025, 11:35
Четыре человека погибли на Харьковщине из-за вражеских обстрелов (фото)
Четыре человека погибли на Харьковщине из-за вражеских обстрелов (фото)
14.04.2025, 14:07

Новости по теме:

10:00
СБУ заявила, что поймала агента ФСБ в Купянске
10:18
Для прорыва ДРГ в Харьков: заключенный вербовал агентуру для ФСБ
10:00
В Харькове обнаружили очередного «Мамона»: пошел в агенты ФСБ этой весной
12:06
Корректировщиком ракетного удара по ХОГА оказался «законсервированный» агент ФСБ (видео)
18:55
СБУ знешкодила близько 40 розповсюджувачів фейків щодо COVID-19

Вы читали новость: «Наводил БпЛА по одной из самых больших ТЭЦ – СБУ поймала в Харькове «крота»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове агента ФСБ, который, по данным следствия, готовил воздушные атаки РФ по энергообъекту, где работал — одной из крупнейших ТЭЦ Украины.".