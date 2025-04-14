Наводил БпЛА по одной из самых больших ТЭЦ – СБУ поймала в Харькове «крота»
Правоохранители задержали в Харькове агента ФСБ, который, по данным следствия, готовил воздушные атаки РФ по энергообъекту, где работал — одной из крупнейших ТЭЦ Украины.
«Крот» пытался обнаружить «щели» в местной системе ПВО. Больше всего врага интересовали локации базирования и маршруты движения мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство в районе ТЭЦ», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Следствие установило: чтобы получить координаты, фигурант обходил местность вблизи энергообъекта и фиксировал на камеру телефона места вероятного пребывания украинских защитников. Одновременно мужчина собирал для ФСБ информацию о последствиях предварительных атак на ТЭЦ и результатах восстановительных работ.
Фигуранта поймали «на горячем», отметили в СБУ. Когда он шпионил в технологических помещениях ТЭЦ.
В поле зрения ФСБ мужчина попал во время публикаций антиукраинских комментариев в Telegram-каналах, выяснили правоохранители.
При обыске у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас вероятный агент ФСБ – в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агент ФСБ, крот, новости Харькова, СБУ, ТЭЦ;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове агента ФСБ, который, по данным следствия, готовил воздушные атаки РФ по энергообъекту, где работал — одной из крупнейших ТЭЦ Украины.".