Наводил БпЛА по одной из самых больших ТЭЦ – СБУ поймала в Харькове «крота»

Правоохранители задержали в Харькове агента ФСБ, который, по данным следствия, готовил воздушные атаки РФ по энергообъекту, где работал — одной из крупнейших ТЭЦ Украины.

«Крот» пытался обнаружить «щели» в местной системе ПВО. Больше всего врага интересовали локации базирования и маршруты движения мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство в районе ТЭЦ», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Следствие установило: чтобы получить координаты, фигурант обходил местность вблизи энергообъекта и фиксировал на камеру телефона места вероятного пребывания украинских защитников. Одновременно мужчина собирал для ФСБ информацию о последствиях предварительных атак на ТЭЦ и результатах восстановительных работ.

Фигуранта поймали «на горячем», отметили в СБУ. Когда он шпионил в технологических помещениях ТЭЦ.

В поле зрения ФСБ мужчина попал во время публикаций антиукраинских комментариев в Telegram-каналах, выяснили правоохранители.

При обыске у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас вероятный агент ФСБ – в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.