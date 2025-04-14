Из охранника в начальника отдела «ВГА»: подозрение карьеристу на Харьковщине
Заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме очередному жителю Купянска. 27-летний мужчина пошел работать на оккупантов в местной так называемой «ВГА».
«По данным следствия, во время захвата российскими военными г. Купянск местный житель сознательно и добровольно строил себе карьеру под эгидой рф. До прихода «освободителей» он работал в Службе судебной охраны в местном суде. При оккупационных властях, в июне 2022 года, он вступил в должность «исполняющего обязанности главного специалиста отдела организационно-распорядительной документации Управления информационного и документационного обеспечения ВГА Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Оккупанты назначили предателю зарплату в 55 тыс. рублей и даже сулили отпуск — по 28 дней в году. Впрочем, наработал ли он на отпуск, сомнительно, ведь уже в сентябре Купянск деоккупировали Силы обороны. Однако за этот короткий срок бывший охранник успел продвинуться по карьерной лестнице — он стал руководителем отдела, где вначале был и.о. главного специалиста.
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«В начале сентября 2022 года, когда Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление на Харьковщине, коллаборант не стал ждать — вместе с оккупантами он бежал в Россию. Спешка была такой, что предатель забыл даже самое ценное в своей «карьере» – оригинал служебного удостоверения. Именно он и стал одним из ключевых доказательств его коллаборационной деятельности и уже приобщен к материалам указанного уголовного производства», — отметили прокуроры.
Сейчас беглеца — начальника отдела готовятся объявить в розыск.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, купянск, новости Харькова, подозрение, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 12:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме очередному жителю Купянска. 27-летний мужчина пошел работать на оккупантов в местной так называемой «ВГА»".