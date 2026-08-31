Безработный харьковчанин мог «сливать» места дислокаций ВСУ в городе

Подозрение в отслеживании и передаче информации о местах расположения Сил обороны в Харькове получил 51-летний безработный харьковчанин. Об этом сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, мужчина передавал пользователю в Telegram информацию о том, где базируются украинские военные в Харькове.

«Полученные данные могли представлять интерес для врага и использоваться для определения целей и последующей нанесения ударов по украинским военным», – пишут правоохранители.

Они также отметили, что в его сообщениях были указаны точные координаты, а также детальное описание местности. Правоохранители также еще устанавливают, сотрудничал ли мужчина с представителями РФ.

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры 51-летнему мужчине сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Также подозреваемому уже избрали меру пресечения – его отправили в СИЗО.