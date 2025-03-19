На восемь лет может сесть блогер из Дергачей – что сделал мужчина
Как сообщает пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, вероятный коллаборант – 53-летний житель Дергачей.
По данным следствия, мужчина пропагандировал идеи «русского мира» в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники». В тематической группе он с 2023 года оправдывает агрессию РФ и расхваливает кремлевскую идеологию, передают силовики.
«Оккупацию рашистами всемирно признанных суверенных территорий Украины он цинично называл «освобождением», украинских военнослужащих и патриотически настроенных граждан, защищающих свою землю, называл «террористами», а их убийства — «денацификацией». Кроме этого, мужчина дискредитировал украинских защитников, распространяя стандартные фейки кремлевской пропаганды, а также глорифицировал российских захватчиков, восхваляя их якобы гуманизм», – акцентируют в СБУ.
Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютер и телефон, где и нашли признаки его предательских действий.
«Инициированные Службой безопасности судебные лингвистические экспертизы подтвердили противоправный характер его высказываний и материалов», – уточнили силовики.
Правоохранители уже вручили мужчине подозрение и, если его вину докажут, – он может отправиться в тюрьму на восемь лет, добавили в СБУ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Владислав Абдула, Дергачи, колаборант, коллаборант, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 11:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщает пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, вероятный коллаборант – 53-летний житель Дергачей.".