На восемь лет может сесть блогер из Дергачей – что сделал мужчина

Как сообщает пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, вероятный коллаборант – 53-летний житель Дергачей.

По данным следствия, мужчина пропагандировал идеи «русского мира» в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники». В тематической группе он с 2023 года оправдывает агрессию РФ и расхваливает кремлевскую идеологию, передают силовики.

«Оккупацию рашистами всемирно признанных суверенных территорий Украины он цинично называл «освобождением», украинских военнослужащих и патриотически настроенных граждан, защищающих свою землю, называл «террористами», а их убийства — «денацификацией». Кроме этого, мужчина дискредитировал украинских защитников, распространяя стандартные фейки кремлевской пропаганды, а также глорифицировал российских захватчиков, восхваляя их якобы гуманизм», – акцентируют в СБУ.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютер и телефон, где и нашли признаки его предательских действий.

«Инициированные Службой безопасности судебные лингвистические экспертизы подтвердили противоправный характер его высказываний и материалов», – уточнили силовики.

Правоохранители уже вручили мужчине подозрение и, если его вину докажут, – он может отправиться в тюрьму на восемь лет, добавили в СБУ.