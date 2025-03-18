Убийство на Харьковщине: мужчине, который поджег любимую, суд увеличил срок

Коллегия судей Харьковского апелляционного суда избрала более суровое наказание для 38-летнего жителя города Купянск, которого признали виновным в жестоком убийстве сожительницы. Он проведет за решеткой 13 лет.

7 сентября 2023 года мужчина был в гараже, когда к нему пришла сожительница. У них возникла очередная ссора на почве ревности. Мужчина схватил бутылку с бензином, облил им гражданскую супругу и поджег, напоминают в областной прокуратуре.

Потерпевшая получила многочисленные ожоги тела. За ее жизнь боролись медики, однако 12 сентября она скончалась в больнице.

В суде обвиняемый признал вину частично. Объяснил, что ревновал избранницу. Также он добавил, что не осознавал, что женщина может умереть, потому что все произошло моментально.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УКУ), и назначил наказание в виде 11 лет тюрьмы.

Сам фигурант также подавал апелляционную жалобу — просил переквалифицировать его действия в «убийство по неосторожности».