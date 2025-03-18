Убивство на Харківщині: чоловікові, який підпалив кохану, суд збільшив термін

Колегія суддів Харківського апеляційного суду обрала суворіше покарання для 38-річного мешканця міста Куп’янськ, якого визнали винним у жорстокому вбивстві співмешканки. Він проведе за ґратами 13 років.

7 вересня 2023 року чоловік був у гаражі, коли до нього прийшла співмешканка. У них виникла чергова сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік схопив пляшку з бензином, облив ним цивільну дружину та підпалив, нагадують в обласній прокуратурі.

Потерпіла отримала численні опіки тіла. За її життя боролися медики, проте 12 вересня вона померла у лікарні.

У суді обвинувачений визнав провину частково. Пояснив, що ревнував обраницю. Також він додав, що не усвідомлював, що жінка може померти, бо все сталося миттєво.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним в умисному вбивстві, скоєному з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ), та призначив покарання у вигляді 11 років тюрми.

Сам фігурант також подавав апеляційну скаргу – просив перекваліфікувати його дії на «вбивство з необережності».