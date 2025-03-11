Вбивство письменника Вакуленка: в Харкові відбудеться суд

Дзержинський райсуд Харкова розгляне заочно справу ще одного окупанта, якого слідчі вважають причетним до вбивства українського письменника Володимира Вакуленка.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили про завершення спеціального досудового розслідування щодо 36-річного бойовика “ЛНР”. Чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з цивільними, поєднаному з умисним вбивством, а також порушенні законів і звичаїв війни.

У грудні минулого року прокурори повідомили, що разом зі слідчими Нацполіції встановили особу третього підозрюваного у вбивстві Володимира Вакуленка. Це уродженець Луганська із позивним “Академік”, який воював у складі підрозділів так званої “ЛНР”. За даними слідства, він разом з іншими окупантами (з яких відомі двоє з позивними “Лев” і “Удод”) викрав письменника з його будинку в селі Капитолівка. Потім ця група утримувала Вакуленка в неволі, катувала та вбила.

“Нині фігурант перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова”, – зазначили в прокуратурі.

Справи встановлених спільників “Академіка” – вже в суді.

Нагадаємо, 10 квітня 2022 року з’явилася інформація про викрадення окупантами на Ізюмщині дитячого письменника Володимира Вакуленка. Про це повідомила колишня дружина письменника Ірина Новицька у фейсбуці. Уже після деокупації Ізюма люди, які брали участь у похованні жертв російських окупантів, повідомили, що 12 травня до них звернулися військовослужбовці РФ зі вказівкою поховати тіло чоловіка. Його виявили неподалік села Капитолівка Ізюмського району. Свідки побачили на тілі кульові отвори та прострілені документи українського письменника. На вулиці він пролежав понад місяць. Перевірка ДНК згодом підтвердила, що загиблий, якого поховали під №319 на Ізюмському цвинтарі – Володимир Вакуленко. У тілі виявили дві кулі з пістолета Макарова. Попрощалися з Вакуленком у Харкові 6 грудня.