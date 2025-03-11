Ракетний удар по Харкову: з’явилися перші кадри з місця, зняті 7 березня
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з місця “прильоту” в Харкові 7 березня.
“Харків. Зранку 7 березня країна-терорист завдала чергового ракетного удару по місту. Унаслідок влучання пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, гаражі та автівки. На місці виникла масштабна пожежа. На жаль, були поранені. Ми разом з іншими службами надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали постраждалих та забезпечили безперешкодний проїзд екстрених служб”, – прокоментував відео Білошицький.
Читайте також: Харків відчуває “прагнення Росії до миру”
Відео: Олексій Білошицький/Телеграм
Нагадаємо, 7 березня росіяни “Іскандером” намагалися завчасно відключити опалення в Харкові. Ракета вдарила по місту вранці. Приліт був по Київському району. “Іскандер-М”, який коштує 3 млн доларів, застосували, щоб пошкодити локальну котельню “Харківських тепломереж”. В.о. директора технічного підприємства Олексій Лука повідомив, що постраждали конструктив, газопроводи та трубопроводи. Без опалення залишилося вісім багатоповерхівок, але вже в середині дня послугу відновили. Вибухова хвиля пошкодила 21 будівлю, вилетіло 470 вікон. Через ворожий удар постраждали вісім людей.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: белошицкий, искандер, новини Харкова, опалення, патрульная полиция, прилет, ракетний удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракетний удар по Харкову: з’явилися перші кадри з місця, зняті 7 березня»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 12:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з місця “прильоту” в Харкові 7 березня".