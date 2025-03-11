Ракетний удар по Харкову: з’явилися перші кадри з місця, зняті 7 березня

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з місця “прильоту” в Харкові 7 березня.

“Харків. Зранку 7 березня країна-терорист завдала чергового ракетного удару по місту. Унаслідок влучання пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, гаражі та автівки. На місці виникла масштабна пожежа. На жаль, були поранені. Ми разом з іншими службами надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали постраждалих та забезпечили безперешкодний проїзд екстрених служб”, – прокоментував відео Білошицький.

Відео: Олексій Білошицький/Телеграм

Нагадаємо, 7 березня росіяни “Іскандером” намагалися завчасно відключити опалення в Харкові. Ракета вдарила по місту вранці. Приліт був по Київському району. “Іскандер-М”, який коштує 3 млн доларів, застосували, щоб пошкодити локальну котельню “Харківських тепломереж”. В.о. директора технічного підприємства Олексій Лука повідомив, що постраждали конструктив, газопроводи та трубопроводи. Без опалення залишилося вісім багатоповерхівок, але вже в середині дня послугу відновили. Вибухова хвиля пошкодила 21 будівлю, вилетіло 470 вікон. Через ворожий удар постраждали вісім людей.