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Ракетний удар по Харкову: з’явилися перші кадри з місця, зняті 7 березня

Події 12:06   11.03.2025
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: з’явилися перші кадри з місця, зняті 7 березня

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з місця “прильоту” в Харкові 7 березня.

“Харків. Зранку 7 березня країна-терорист завдала чергового ракетного удару по місту. Унаслідок влучання пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, гаражі та автівки. На місці виникла масштабна пожежа. На жаль, були поранені. Ми разом з іншими службами надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали постраждалих та забезпечили безперешкодний проїзд екстрених служб”, – прокоментував відео Білошицький.

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Відео: Олексій Білошицький/Телеграм

Нагадаємо, 7 березня росіяни “Іскандером” намагалися завчасно відключити опалення в Харкові. Ракета вдарила по місту вранці. Приліт був по Київському району. “Іскандер-М”, який коштує 3 млн доларів, застосували, щоб пошкодити локальну котельню “Харківських тепломереж”. В.о. директора технічного підприємства Олексій Лука повідомив, що постраждали конструктив, газопроводи та трубопроводи. Без опалення залишилося вісім багатоповерхівок, але вже в середині дня послугу відновили. Вибухова хвиля пошкодила 21 будівлю, вилетіло 470 вікон. Через ворожий удар постраждали вісім людей.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 12:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з місця “прильоту” в Харкові 7 березня".