Вранці в Харкові ракета РФ пошкодила локальну котельну – «ХТМ» (фото, відео)
У КП «Харківські теплові мережі» розповіли, що вранці 7 березня ворожа ракета пошкодила локальну котельню.
«Вона забезпечує теплом сім будинків, один комбінат. На перший погляд, пошкоджені конструктив котельні, контур, газопроводи, газоходи, трубопроводи», – розповів в. о. директора технічного КП «ХТМ» Олексій Лука.
У КП зазначили, що на момент вибуху в приміщенні перебувала жінка-оператор. У неї гостра реакція на стрес.
Там додали, що їхні працівники наразі усувають наслідки «прильоту», обстежують системи центрального опалення та гарячого водопостачання в прилеглих будинках. Закривають контури приміщення котельні.
Відео: КП “ХТМ”
Нагадаємо, вранці Харків був під атакою РФ, вибух пролунав близько 06:30. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по Київському району – по інфраструктурному об’єкту, дісталося і сусіднім будинкам. Крім того, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог пошкодив гаражі та припарковані поряд авто, а на місці “прильоту” виникла пожежа. Також він повідомив, що через удар 670 абонентів залишилися без опалення. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали вісім осіб. Пізніше в облпрокуратурі уточнили: ЗС РФ випустили по місту балістичну ракету “Іскандер-М”. За даними Харківської міськради, внаслідок «прильоту» у Київському районі пошкоджена 21 будівля. Вдень Терехов повідомив, що у восьми багатоповерхівках, які залишилися без опалення внаслідок ранкового обстрілу, відновили теплопостачання.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: котельная, КП "ХТС", новини Харкова, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківські теплові мережі» розповіли, що вранці 7 березня ворожа ракета пошкодила локальну котельню.".