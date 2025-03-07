Вранці в Харкові ракета РФ пошкодила локальну котельну – «ХТМ» (фото, відео)

У КП «Харківські теплові мережі» розповіли, що вранці 7 березня ворожа ракета пошкодила локальну котельню.

«Вона забезпечує теплом сім будинків, один комбінат. На перший погляд, пошкоджені конструктив котельні, контур, газопроводи, газоходи, трубопроводи», – розповів в. о. директора технічного КП «ХТМ» Олексій Лука.

У КП зазначили, що на момент вибуху в приміщенні перебувала жінка-оператор. У неї гостра реакція на стрес.

Там додали, що їхні працівники наразі усувають наслідки «прильоту», обстежують системи центрального опалення та гарячого водопостачання в прилеглих будинках. Закривають контури приміщення котельні.

Відео: КП “ХТМ”

Нагадаємо, вранці Харків був під атакою РФ, вибух пролунав близько 06:30. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по Київському району – по інфраструктурному об’єкту, дісталося і сусіднім будинкам. Крім того, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог пошкодив гаражі та припарковані поряд авто, а на місці “прильоту” виникла пожежа. Також він повідомив, що через удар 670 абонентів залишилися без опалення. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали вісім осіб. Пізніше в облпрокуратурі уточнили: ЗС РФ випустили по місту балістичну ракету “Іскандер-М”. За даними Харківської міськради, внаслідок «прильоту» у Київському районі пошкоджена 21 будівля. Вдень Терехов повідомив, що у восьми багатоповерхівках, які залишилися без опалення внаслідок ранкового обстрілу, відновили теплопостачання.