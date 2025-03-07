У Харкові пролунав вибух – РФ атакувала обʼєкт інфраструктури, є поранені
Вибух у Харкові пролунав близько 06:30.
Доповнено о 07:34. Кількість постраждалих, за інформацією Терехова, зросла.
“Пʼятеро постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова”, – уточнив мер.
Начальник ХОВА додав, що із п’яти поранених двоє – госпіталізовані.
“Іншим надали допомогу на місці”, – додав Синєгубов.
Доповнено о 07:15. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнив, що двох людей уже госпіталізували.
“До медичної установи госпіталізовані 65-річна жінка та 61-річний чоловік. Є загоряння автомобілів”, – додав начальник ХОВА.
Доповнено о 07:11. Терехов повідомив про перших постраждалих внаслідок “прильоту”.
“На дану хвилину четверо постраждалих”, – написав мер.
Доповнено о 07:06. Мер Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту. На місці “прильоту” почалася пожежа, крім того, постраждала сусідня багатоповерхівка. Наразі із неї евакуювали всіх мешканців.
“З-під уламків будівлі дістали жінку – жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – додав Терехов.
Про те, що у місті “приліт” повідомив уранці мер Ігор Терехов.
“Будьте обережні”, – написав міський голова.
Пізніше удар по місту підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Будьте в укриттях”, – закликав Синєгубов.
Через деякий час Терехов уточнив, куди саме прилетіло в місті.
“Влучання в Київському районі місті. Деталі зʼясовуємо“, – додав мер.
Тривога в Харкові та області звучить з 19:34. Спочатку її оголосили через загрозу атаки БпЛА. А о 03:06 Повітряні сили ЗСУ попередили, що з Чорного моря ворог запустив крилаті ракети типу “Калібр”.
Усю ніч та ранок у різних областях України регулярно фіксують нові групи ракет.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, прилет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 07:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух у Харкові пролунав близько 06:30.".