У Харкові пролунав вибух – РФ атакувала обʼєкт інфраструктури, є поранені

Вибух у Харкові пролунав близько 06:30.

Доповнено о 07:34. Кількість постраждалих, за інформацією Терехова, зросла.

“Пʼятеро постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова”, – уточнив мер.

Начальник ХОВА додав, що із п’яти поранених двоє – госпіталізовані.

“Іншим надали допомогу на місці”, – додав Синєгубов.

Доповнено о 07:15. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнив, що двох людей уже госпіталізували.

“До медичної установи госпіталізовані 65-річна жінка та 61-річний чоловік. Є загоряння автомобілів”, – додав начальник ХОВА.

Доповнено о 07:11. Терехов повідомив про перших постраждалих внаслідок “прильоту”.

“На дану хвилину четверо постраждалих”, – написав мер.

Доповнено о 07:06. Мер Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту. На місці “прильоту” почалася пожежа, крім того, постраждала сусідня багатоповерхівка. Наразі із неї евакуювали всіх мешканців.

“З-під уламків будівлі дістали жінку – жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – додав Терехов.

Про те, що у місті “приліт” повідомив уранці мер Ігор Терехов.

“Будьте обережні”, – написав міський голова.

Пізніше удар по місту підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Будьте в укриттях”, – закликав Синєгубов.

Через деякий час Терехов уточнив, куди саме прилетіло в місті.

“Влучання в Київському районі місті. Деталі зʼясовуємо“, – додав мер.

Тривога в Харкові та області звучить з 19:34. Спочатку її оголосили через загрозу атаки БпЛА. А о 03:06 Повітряні сили ЗСУ попередили, що з Чорного моря ворог запустив крилаті ракети типу “Калібр”.

Усю ніч та ранок у різних областях України регулярно фіксують нові групи ракет.