В Харькове раздался взрыв: РФ атаковала объект инфраструктуры, есть раненые
Взрыв в Харькове прогремел около 06:30.
Дополнено в 07:34. Количество пострадавших, по информации Терехова, возросла.
«Пятеро пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова», – уточнил мэр.
Начальник ХОВА добавил, что из пяти раненых двое – госпитализированы.
«Другим оказали помощь на месте», – добавил Синегубов.
Дополнено в 07:15. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что двоих людей уже госпитализировали.
«В медицинское учреждение госпитализированы 65-летняя женщина и 61-летний мужчина. Есть возгорание автомобилей», – добавил начальник ХОВА.
Дополнено в 07:11. Терехов сообщил о первых пострадавших вследствие «прилета».
«На данную минуту четверо пострадавших», – написал городской голова.
Дополнено в 07:06. Мэр Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили по инфраструктурному объекту. На месте «прилета» начался пожар, кроме того, пострадала соседняя многоэтажка. На данный момент из нее эвакуируют всех жителей.
«Из-под обломков здания достали женщину — живую, сейчас ее обследуют врачи. Поисково-спасательные работы продолжаются», – добавил Терехов.
О том, что в городе «прилет» сообщил утром мэр Игорь Терехов.
«Будьте осторожны», – написал городской голова.
Позже удар по городу подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Будьте в укрытиях», – призвал Синегубов.
Через некоторое время Терехов уточнил, куда именно прилетело по городу.
«Попадание в Киевском районе города. Подробности уточняем», – добавил мэр.
Тревога в Харькове и области звучит с 19:34. Вначале ее объявили из-за угрозы атаки БпЛА. А в 03:06 Воздушные силы ВСУ предупредили, что из Черного моря враг запустил крылатые ракеты типа «Калибр».
Всю ночь и утро в разных областях Украины регулярно фиксируют новые группы ракет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 07:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв в Харькове прогремел около 06:30.".