В Харькове раздался взрыв: РФ атаковала объект инфраструктуры, есть раненые

Взрыв в Харькове прогремел около 06:30.

Дополнено в 07:34. Количество пострадавших, по информации Терехова, возросла.

«Пятеро пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова», – уточнил мэр.

Начальник ХОВА добавил, что из пяти раненых двое – госпитализированы.

«Другим оказали помощь на месте», – добавил Синегубов.

Дополнено в 07:15. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что двоих людей уже госпитализировали.

«В медицинское учреждение госпитализированы 65-летняя женщина и 61-летний мужчина. Есть возгорание автомобилей», – добавил начальник ХОВА.

Дополнено в 07:11. Терехов сообщил о первых пострадавших вследствие «прилета».

«На данную минуту четверо пострадавших», – написал городской голова.

Дополнено в 07:06. Мэр Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили по инфраструктурному объекту. На месте «прилета» начался пожар, кроме того, пострадала соседняя многоэтажка. На данный момент из нее эвакуируют всех жителей.

«Из-под обломков здания достали женщину — живую, сейчас ее обследуют врачи. Поисково-спасательные работы продолжаются», – добавил Терехов.

О том, что в городе «прилет» сообщил утром мэр Игорь Терехов.

«Будьте осторожны», – написал городской голова.

Позже удар по городу подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Будьте в укрытиях», – призвал Синегубов.

Через некоторое время Терехов уточнил, куда именно прилетело по городу.

«Попадание в Киевском районе города. Подробности уточняем», – добавил мэр.

Тревога в Харькове и области звучит с 19:34. Вначале ее объявили из-за угрозы атаки БпЛА. А в 03:06 Воздушные силы ВСУ предупредили, что из Черного моря враг запустил крылатые ракеты типа «Калибр».

Всю ночь и утро в разных областях Украины регулярно фиксируют новые группы ракет.