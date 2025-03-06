Девять КАБов сбросила в этом году авиация РФ на Слатино под Харьковом (видео)
С начала 2025 года российская авиация сбросила на поселок Слатино Харьковского района Харьковской области девять КАБов, дважды — в ходе массированных ударов, по три бомбы одновременно.
В результате бомбардировок погиб один и пострадали еще двое местных жителей, было повреждено полсотни домов и хозяйственных построек, а также более десятка гражданских автомобилей, рассказал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
В своем Telegram он показал видео последствий авиаудара по Слатино утром 6 марта.
Задоренко рассказал: в тот момент, когда российская бомба ударила по поселку, Оксана вместе с мужем спала в своем доме в 50 метрах от места попадания. Осколки оконного стекла накрыли супругов на собственной кровати. К счастью, они уцелели, однако их сын, который был на втором этаже, получил незначительные ранения.
Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram
Как рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, одну из вражеских авиабомб в Слатино сегодня изъяли и обезвредили саперы.
Как сообщалось, около 5:00 6 марта авиация РФ сбросила на Слатино Дергачевской громады три авиабомбы. Один из КАБов упал на территорию частного сектора, полностью уничтожив один и повредив не менее 15 домов. В собственном доме погиб 51-летний мужчина. 62-летняя женщина и 22-летний мужчина обратились за медицинской помощью с острой реакцией на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, новости Харькова, Слатино;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала 2025 года российская авиация сбросила на поселок Слатино Харьковского района девять КАБов, дважды — в ходе массированных ударов, по три бомбы одновременно.".