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Девять КАБов сбросила в этом году авиация РФ на Слатино под Харьковом (видео)

Происшествия 19:07   06.03.2025
Елена Нагорная
Девять КАБов сбросила в этом году авиация РФ на Слатино под Харьковом (видео)

С начала 2025 года российская авиация сбросила на поселок Слатино Харьковского района Харьковской области девять КАБов, дважды — в ходе массированных ударов, по три бомбы одновременно.

В результате бомбардировок погиб один и пострадали еще двое местных жителей, было повреждено полсотни домов и хозяйственных построек, а также более десятка гражданских автомобилей, рассказал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

В своем Telegram он показал видео последствий авиаудара по Слатино утром 6 марта.

Задоренко рассказал: в тот момент, когда российская бомба ударила по поселку, Оксана вместе с мужем спала в своем доме в 50 метрах от места попадания. Осколки оконного стекла накрыли супругов на собственной кровати. К счастью, они уцелели, однако их сын, который был на втором этаже, получил незначительные ранения.

Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram

Как рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, одну из вражеских авиабомб в Слатино сегодня изъяли и обезвредили саперы.

Как сообщалось, около 5:00 6 марта авиация РФ сбросила на Слатино Дергачевской громады три авиабомбы. Один из КАБов упал на территорию частного сектора, полностью уничтожив один и повредив не менее 15 домов. В собственном доме погиб 51-летний мужчина. 62-летняя женщина и 22-летний мужчина обратились за медицинской помощью с острой реакцией на стресс.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 19:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала 2025 года российская авиация сбросила на поселок Слатино Харьковского района девять КАБов, дважды — в ходе массированных ударов, по три бомбы одновременно.".