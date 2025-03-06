Утренний обстрел Слатино: погиб мужчина, двое раненых, разрушены дома (фото)

Комбинированный обстрел Слатино Дергачевской громады начался около 05:00.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что враг бил по поселку КАБами. На месте обстрелов до сих пор работают оперативные службы.

«Один из КАБов упал на территорию частного сектора, полностью уничтожил 1 и повредил не менее 15 домов», – написал Вячеслав Задоренко.

По данным полицейских, вследствие ударов также повреждены авто, есть погибший и раненые.

«В собственном доме погиб 51-летний мужчина. Также пострадали 62-летняя женщина и 22-летний мужчина – жители разрушенного дома. Они обратились за медицинской помощью с острой реакцией на стресс», – уточнили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Тем временем в облуправлении ГСЧС сообщили, что на месте ударов возник пожар.

«В результате попадания одной из управляемых бомб в частный жилой дом произошло полное его разрушение и возгорание конструктивных элементов и легкового автомобиля, стоявшего во дворе на площади 60 м кв. Кроме того, загорелась сухая трава вокруг площади 500 м кв. Взрывной волной повреждены рядом расположенные частные дома, хозяйственные постройки и авто. К ликвидации последствий вражеской террористической атаки гражданского населения привлекались 19 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС», – добавили спасатели.