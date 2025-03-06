Взрыв прогремел в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» в многоэтажку
Около 03:50 ночи 6 марта в Харькове раздался взрыв. Незадолго до того, город предупредили об угрозе атаки БпЛА.
Дополнено в 04:04. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Салтовском районе.
«Предварительно есть удар вражеского БпЛА «Шахед» по многоэтажке в Салтовском районе. Детали выясняем», — написал он.
03:58. «Харьков – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!», — предупреждали Воздушные силы ВСУ в 03:09 утра.
Воздушная тревога из-за угрозы «шахедов» в городе объявлена с 23:28.
Официальной информации о том, куда «прилетело» по состоянию на 03:55 нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ВС ВСУ, новости Харькова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 04:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 03:50 ночи 6 марта в Харькове раздался взрыв. Незадолго до того, город предупредили об угрозе атаки БпЛА".