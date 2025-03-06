Взрыв прогремел в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» в многоэтажку

Около 03:50 ночи 6 марта в Харькове раздался взрыв. Незадолго до того, город предупредили об угрозе атаки БпЛА.

Дополнено в 04:04. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Салтовском районе.

«Предварительно есть удар вражеского БпЛА «Шахед» по многоэтажке в Салтовском районе. Детали выясняем», — написал он.

03:58. «Харьков – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!», — предупреждали Воздушные силы ВСУ в 03:09 утра.

Воздушная тревога из-за угрозы «шахедов» в городе объявлена с 23:28.

Официальной информации о том, куда «прилетело» по состоянию на 03:55 нет.