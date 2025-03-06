Вибух пролунав у Харкові: Терехов повідомив про приліт у багатоповерхівку

Близько 03:50 ночі 6 березня в Харкові пролунав вибух. Незадовго до того місто попередили про загрозу атаки БпЛА.

Доповнено о 04:04. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Салтівському районі.

“Попередньо маємо удар ворожого БпЛА “Шахед” по багатоповерхівці у Салтівському районі. Деталі зʼясовуємо”, – написав він.

03:58. “Харків – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!”, – попереджали Повітряні сили ЗСУ о 03:09 ранку.

Повітряну тривогу через загрозу “шахедів” у місті оголошена з 23:28.

Офіційної інформації про те, куди прилетіло, станом на 03:55 немає.