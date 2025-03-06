Live
  • Чт 06.03.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.37
  • EUR 44.25

Вибух пролунав у Харкові: Терехов повідомив про приліт у багатоповерхівку

Події 04:04   06.03.2025
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові: Терехов повідомив про приліт у багатоповерхівку

Близько 03:50 ночі 6 березня в Харкові пролунав вибух. Незадовго до того місто попередили про загрозу атаки БпЛА.

Доповнено о 04:04. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Салтівському районі.

“Попередньо маємо удар ворожого БпЛА “Шахед” по багатоповерхівці у Салтівському районі. Деталі зʼясовуємо”, – написав він.

03:58. “Харків – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!”, – попереджали Повітряні сили ЗСУ о 03:09 ранку.

Повітряну тривогу через загрозу “шахедів” у місті оголошена з 23:28.

Офіційної інформації про те, куди прилетіло, станом на 03:55 немає.

Читайте також: Вибух у Харкові: БпЛА «Молния» вдарив по промзоні, що постраждало (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
Вибух пролунав у Харкові: Терехов повідомив про приліт у багатоповерхівку
Вибух пролунав у Харкові: Терехов повідомив про приліт у багатоповерхівку
06.03.2025, 04:04
Студенти в Харкові нарозхват: за якою спеціальністю полюють роботодавці
Студенти в Харкові нарозхват: за якою спеціальністю полюють роботодавці
05.03.2025, 19:20
Злиття вишів у Харкові: що залишилося від УІПА та які плани на педагогічний
Злиття вишів у Харкові: що залишилося від УІПА та які плани на педагогічний
05.03.2025, 18:13
Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: про що попереджають жителів
Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: про що попереджають жителів
05.03.2025, 13:37
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
05.03.2025, 16:27

Новини за темою:

16:27
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
23:38
У Харкові пролунав вибух: серед вісьмох постраждалих – дитина (відео)
22:06
Вибух пролунав у Харкові: поліція закликає бути в укриттях
23:57
Вибухи лунають у Харкові: атака БпЛА, є “прильоти”
16:12
Вибух чули в Харкові: де прилетів КАБ

Ви читали новину: «Вибух пролунав у Харкові: Терехов повідомив про приліт у багатоповерхівку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 04:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 03:50 ночі 6 березня в Харкові пролунав вибух. Незадовго до того місто попередили про загрозу атаки БпЛА".