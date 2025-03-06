Вибух пролунав у Харкові: Терехов повідомив про приліт у багатоповерхівку
Близько 03:50 ночі 6 березня в Харкові пролунав вибух. Незадовго до того місто попередили про загрозу атаки БпЛА.
Доповнено о 04:04. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Салтівському районі.
“Попередньо маємо удар ворожого БпЛА “Шахед” по багатоповерхівці у Салтівському районі. Деталі зʼясовуємо”, – написав він.
03:58. “Харків – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!”, – попереджали Повітряні сили ЗСУ о 03:09 ранку.
Повітряну тривогу через загрозу “шахедів” у місті оголошена з 23:28.
Офіційної інформації про те, куди прилетіло, станом на 03:55 немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 04:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 03:50 ночі 6 березня в Харкові пролунав вибух. Незадовго до того місто попередили про загрозу атаки БпЛА".