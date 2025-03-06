Ранковий удар по Слатиному: є загиблий, поранені, зруйновані доми (фото)

Комбінований обстріл у Слатиному Дергачівської громади розпочався близько 05:00.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що ворог бив по селищу КАБами. На місці обстрілу досі працюють оперативні служби.

“Один з КАБів впав на територію приватного сектору, повністю знищив 1 і пошкодив не менше 15 будинків“, – написав Вячеслав Задоренко.

За даними поліцейських, внаслідок ударів також пошкоджені авто, є загиблий та поранені.

“У власній оселі загинув 51-річний чоловік. Також постраждали 62-річна жінка та 22-річний чоловік – мешканці зруйнованого будинку. Вони звернулися по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес“, – уточнили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

Тим часом в облуправлінні ДСНС повідомили, що на місці ударів виникла пожежа.

“В результаті влучання однієї з керованих бомб у приватний житловий будинок сталась повна його руйнація та загоряння конструктивних елементів і легкового автомобіля, який стояв на подвір’ї на площі 60 м кв. Крім того, зайнялась суха трава навколо на площі 500 м кв. Вибуховою хвилею пошкоджені поруч розташовані приватні оселі, господарчі споруди та авто. До ліквідації наслідків ворожої терористичної атаки цивільного населення залучались 19 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС“, – додали рятувальники.