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«Прилет» БпЛА в многоэтажку в Харькове: спасатели разбирали конструкции (фото)

Происшествия 17:42   06.03.2025
Елена Нагорная
«Прилет» БпЛА в многоэтажку в Харькове: спасатели разбирали конструкции (фото)

Спасатели показали, как разбирали аварийные конструкции многоэтажки в Салтовском районе Харькова, получившей повреждения в результате попадания российского БпЛА в ночь на 6 марта.

После ликвидации пожара чрезвычайники разбирали аварийные конструкции на крыше и техническом этаже дома, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В работах принимали участие 23 спасателя, включая верхолазов, привлекались шесть единиц специальной и тяжелой инженерной техники из Харьковского, Кировоградского и Черкасского гарнизонов ГСЧС. Основное внимание уделили демонтажу наиболее опасных конструктивных элементов здания, которые могли представлять угрозу для людей.

Удар по многоэтажке в Харькове 6 марта 2025 года

Удар по многоэтажке в Харькове 6 марта 2025 года

Удар по многоэтажке в Харькове 6 марта 2025 года

Удар по многоэтажке в Харькове 6 марта 2025 года

Как сообщалось, ориентировочно в 3:50 6 марта российский беспилотник влетел в технический этаж жилой многоэтажки в Салтовском районе Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщил о разрушениях лифтовой шахты, частично фасада, крыши и технического этажа. На месте возник небольшой пожар. Без окон полностью или частично остались 85 квартир. Повреждены и здания рядом, в том числе детский сад и лицей. Два человека испытали острую реакцию на стресс.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 17:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели показали, как разбирали аварийные конструкции многоэтажки в Салтовском районе Харькова, получившей повреждения в результате попадания российского БпЛА в ночь на 6 марта.".