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В Харькове раздался взрыв: предупреждали о БпЛА в направлении города

Происшествия 13:53   06.03.2025
Виктория Яковенко
В Харькове раздался взрыв: предупреждали о БпЛА в направлении города

Около 13:50 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.

До этого, в Воздушных силах ВСУ сообщали о возможной работе ПВО по вражескому БпЛА в Харькове и области.

Позже в ВС ВСУ предупреждали, что в направлении Харькова с северо-востока летит вражеский дрон.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 13:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:50 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.".