В Харькове раздался взрыв: предупреждали о БпЛА в направлении города

Около 13:50 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.

До этого, в Воздушных силах ВСУ сообщали о возможной работе ПВО по вражескому БпЛА в Харькове и области.

Позже в ВС ВСУ предупреждали, что в направлении Харькова с северо-востока летит вражеский дрон.