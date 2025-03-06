В Харькове раздался взрыв: предупреждали о БпЛА в направлении города
Около 13:50 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.
До этого, в Воздушных силах ВСУ сообщали о возможной работе ПВО по вражескому БпЛА в Харькове и области.
Позже в ВС ВСУ предупреждали, что в направлении Харькова с северо-востока летит вражеский дрон.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:50 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.".