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У Харкові пролунав вибух: попереджали про БпЛА у напрямку міста

Події 13:53   06.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунав вибух: попереджали про БпЛА у напрямку міста

Близько 13:50 у деяких районах Харкова було чутно вибух.

До цього, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про можливу роботу ППО по ворожу БпЛА в Харкові та області.

Пізніше у ПС ЗСУ попереджали, що у напрямку Харкова з північного сходу летить ворожий дрон.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 13:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:50 у деяких районах Харкова було чутно вибух.".