У Харкові пролунав вибух: попереджали про БпЛА у напрямку міста

Близько 13:50 у деяких районах Харкова було чутно вибух.

До цього, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про можливу роботу ППО по ворожу БпЛА в Харкові та області.

Пізніше у ПС ЗСУ попереджали, що у напрямку Харкова з північного сходу летить ворожий дрон.