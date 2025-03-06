У Харкові пролунав вибух: попереджали про БпЛА у напрямку міста
Близько 13:50 у деяких районах Харкова було чутно вибух.
До цього, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про можливу роботу ППО по ворожу БпЛА в Харкові та області.
Пізніше у ПС ЗСУ попереджали, що у напрямку Харкова з північного сходу летить ворожий дрон.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, вибух, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:50 у деяких районах Харкова було чутно вибух.".