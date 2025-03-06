«Приліт» в багатоповерхівку в Харкові: бійці ДСНС розбирали конструкції (фото)
Рятувальники показали, як розбирали аварійні конструкції багатоповерхівки в Салтівському районі Харкова, яка зазнала пошкоджень внаслідок влучання російського БпЛА в ніч проти 6 березня.
Після ліквідації пожежі надзвичайники розбирали аварійні конструкції на даху та технічному поверсі будинку, розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.
У роботах брали участь 23 рятувальники, включно з верхолазами, залучались шість одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки з Харківського, Кіровоградського та Черкаського гарнізонів ДСНС. Основну увагу приділили демонтажу найбільш небезпечних конструктивних елементів будівлі, які могли становити загрозу для людей.
Як повідомлялося, орієнтовно о 3:50 6 березня російський безпілотник влетів у технічний поверх житлової багатоповерхівки у Салтівському районі Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив про руйнування ліфтової шахти, частково фасаду, даху та технічного поверху. На місці виникла невелика пожежа. Без вікон повністю чи частково залишилося 85 квартир. Пошкоджені й будівлі поряд, у зокрема дитячий садок та ліцей. Дві людини зазнали гострої реакції на стрес.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 17:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники показали, як розбирали аварійні конструкції багатоповерхівки в Салтівському районі Харкова, яка зазнала пошкоджень внаслідок влучання російського БпЛА.".