Дев’ять КАБів скинула цього року авіація РФ на Слатине під Харковом (відео)

З початку 2025 року російська авіація скинула на селище Слатине Харківського району Харківської області дев’ять КАБів, двічі – під час масованих ударів, по три бомби одночасно.

Внаслідок бомбардувань загинув один і постраждали ще двоє місцевих жителів, було пошкоджено пів сотні будинків та господарських споруд, а також понад десяток цивільних автомобілів, розповів голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У своєму телеграмі він показав відео наслідків авіаудару по Слатиному вранці 6 березня.

Задоренко розповів: у той момент, коли російська бомба вдарила по селищу, Оксана разом із чоловіком спала у своєму будинку за 50 метрів від місця влучання. Уламки віконного скла накрили подружжя на власному ліжку. На щастя, вони вціліли, однак їхній син, що був на другому поверсі, отримав незначні поранення.

Відео: В’ячеслав Задоренко/Telegram

Як розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, одну з ворожих авіабомб у Слатиному сьогодні вилучили та знешкодили сапери.

Як повідомлялося, близько 5:00 6 березня авіація РФ скинула на Слатине Дергачівської громади три авіабомби. Один із КАБів упав на території приватного сектору, повністю знищивши один і пошкодивши щонайменше 15 будинків. У власному будинку загинув 51-річний чоловік. 62-річна жінка та 22-річний чоловік звернулися по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес.