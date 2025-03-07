Утром в Харькове ракета РФ повредила локальную котельную — «ХТС» (фото, видео)

В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, что утром 7 марта вражеская ракета повредила локальную котельную.

«Она снабжает теплом семь домов, один комбинат. На первый взгляд повреждены конструктив котельной, контур, газопроводы, газоходы, трубопроводы», — рассказал и. о. директора технического КП «ХТС» Алексей Лука.

В КП отметили, что в момент взрыва в помещении находилась женщина-оператор. У нее острая реакция на стресс.

Там добавили, что их работники сейчас устраняют последствия «прилета»: обследуют системы центрального отопления и горячего водоснабжения в ближайших домах. Также закрывают контуры помещения котельной.

Видео: КП «ХТС»

Напомним, утром Харьков был под атакой РФ, взрыв прогремел около 06:30. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело в Киевском районе по инфраструктурному объекту, досталось и соседним домам. Кроме того, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг повредил гаражи и припаркованные рядом авто, а на месте «прилета» возник пожар. Также он сообщил, что из-за удара 670 абонентов остались без отопления. Предварительно, вследствие обстрела пострадали восемь человек. Позже в облпрокуратуре уточнили: ВС РФ выпустили по городу баллистическую ракету «Искандер-М». По данным Харьковского горсовета, вследствие «прилета» в Киевском районе повреждено 21 здание. Днем Терехов сообщил, что в восьми многоэтажках, оставшихся без отопления в результате утреннего обстрела, возобновили теплоснабжение.