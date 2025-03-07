Live
  • Пт 07.03.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.56

Утром в Харькове ракета РФ повредила локальную котельную — «ХТС» (фото, видео)

Происшествия 14:26   07.03.2025
Виктория Яковенко
Утром в Харькове ракета РФ повредила локальную котельную — «ХТС» (фото, видео) Фото: КП «ХТС»

В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, что утром 7 марта вражеская ракета повредила локальную котельную.

«Она снабжает теплом семь домов, один комбинат. На первый взгляд повреждены конструктив котельной, контур, газопроводы, газоходы, трубопроводы», — рассказал и. о. директора технического КП «ХТС» Алексей Лука.

В КП отметили, что в момент взрыва в помещении находилась женщина-оператор. У нее острая реакция на стресс.

удар по Харькову
Фото: КП «ХТС»
удар по Харькову
Фото: КП «ХТС»
удар по Харькову
Фото: КП «ХТС»

Там добавили, что их работники сейчас устраняют последствия «прилета»: обследуют системы центрального отопления и горячего водоснабжения в ближайших домах. Также закрывают контуры помещения котельной.

Видео: КП «ХТС»

Напомним, утром Харьков был под атакой РФ, взрыв прогремел около 06:30. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело в Киевском районе по инфраструктурному объекту, досталось и соседним домам. Кроме того, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг повредил гаражи и припаркованные рядом авто, а на месте «прилета» возник пожар. Также он сообщил, что из-за удара 670 абонентов остались без отопления. Предварительно, вследствие обстрела пострадали восемь человек. Позже в облпрокуратуре уточнили: ВС РФ выпустили по городу баллистическую ракету «Искандер-М». По данным Харьковского горсовета, вследствие «прилета» в Киевском районе повреждено 21 здание. Днем Терехов сообщил, что в восьми многоэтажках, оставшихся без отопления в результате утреннего обстрела, возобновили теплоснабжение.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
По Харькову ударил БпЛА «Молния»: «прилет» в промзону, последствия (видео)
По Харькову ударил БпЛА «Молния»: «прилет» в промзону, последствия (видео)
07.03.2025, 14:13
Утром РФ атаковала объект инфраструктуры в Харькове, есть раненые (видео)
Утром РФ атаковала объект инфраструктуры в Харькове, есть раненые (видео)
07.03.2025, 11:45
Утром в Харькове ракета РФ повредила локальную котельную — «ХТС» (фото, видео)
Утром в Харькове ракета РФ повредила локальную котельную — «ХТС» (фото, видео)
07.03.2025, 14:26
Новости Харькова — главное за 7 марта: утренний обстрел, удар БпЛА «Молния»
Новости Харькова — главное за 7 марта: утренний обстрел, удар БпЛА «Молния»
07.03.2025, 14:01
Терехов назвал отрасль, которая должна стать «локомотивом роста» Харькова
Терехов назвал отрасль, которая должна стать «локомотивом роста» Харькова
06.03.2025, 21:28
Первые минуты после удара БпЛА по дому в Харькове 2 марта – видео копов
Первые минуты после удара БпЛА по дому в Харькове 2 марта – видео копов
07.03.2025, 15:10

Новости по теме:

14:22
На случай блекаута: под Харьковом установили две котельные (видео)
08:03
Готовятся к зиме: в Харькове на 170 млн грн хотят купить 13 котельных
08:13
На Харьковщине горела котельная: с ожогами госпитализировали мужчину
19:15
В поселке под Харьковом восстановили почти всю социальную инфраструктуру
10:35
В Изюме восстановили еще одну котельную

Вы читали новость: «Утром в Харькове ракета РФ повредила локальную котельную — «ХТС» (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 14:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, что утром 7 марта вражеская ракета повредила локальную котельную.".