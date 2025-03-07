Отопление включили у харьковчан, оставшихся без тепла из-за утреннего удара РФ

В восьми многоэтажках в Харькове, оставшихся без отопления в результате утреннего обстрела, возобновили теплоснабжение. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Враг в 06:30 утра атаковал Киевский район Харькова ракетой «Искандер-М». Разрушена котельная. Разрушения достаточно значительны. Это была исключительно жилищная застройка и критическое предприятие по предоставлению отопления местному населению», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также рассказал, как в Харькове и области проходит отопительный сезон.

«Несмотря на характеристику нашего региона, то, что мы прифронтовая территория, 40 км к врагу. И постоянно наша критическая инфраструктура испытывает повреждения. Например, на днях на одно предприятие было направлено врагом 22 «Шахеда». Тем не менее, в таких условиях нам удается в плановом режиме проходить отопительный сезон. И благодаря нашим военным, и, конечно, всем службам, работающим над оперативным восстановлением в случае повреждения. В таком режиме мы работаем с 2022 года. Пока у нас идет отопительный сезон планово, однако мы не можем знать когда будет следующий удар и все зависит от военной обстановки», — пояснил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, утром Харьков был под атакой РФ, взрыв прогремел около 06:30. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело в Киевском районе по инфраструктурному объекту, досталось и соседним домам. Кроме того, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг повредил гаражи и припаркованные рядом авто, а на месте «прилета» возник пожар. Также он сообщил, что из-за удара 670 абонентов остались без отопления. Предварительно, вследствие обстрела пострадали восемь человек. Позже в облпрокуратуре уточнили: ВС РФ выпустили по городу баллистическую ракету «Искандер-М». По данным Харьковского горсовета, вследствие «прилета» в Киевском районе повреждено 21 здание.