Больше 20 зданий повреждены из-за утреннего удара по Харькову – мэрия (фото)
По данным мэрии, вследствие «прилета» по Харькову в Киевском районе повреждено 21 здание.
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета уточнили, что в результате удара вылетели 470 окон в домах и местах общего пользования.
«Коммунальные службы оперативно приступили к работе по ликвидации последствий обстрела. Работники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна, а бригада КП «Харьковблагоустройство» убирает мусор, обломки стекла и поврежденные ветки. Также на месте работают специалисты КП «Жилкомсервис», – пишут в мэрии.
Специалисты «Жилкомсервиса», объяснили в горсовете, также обследуют поврежденные дома и информируют жителей, как те могут получить компенсацию за пострадавшее имущество.
Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 06:30. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело в Киевском районе по инфраструктурному объекту, досталось и соседним домам. Кроме того, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг повредил гаражи и припаркованные рядом авто, а на месте «прилета» возник пожар. Предварительно, вследствие обстрела пострадали восемь человек, двое из них – госпитализированы. Позже в облпрокуратуре уточнили: ВС РФ выпустили по городу баллистическую ракету «Искандер-М».
Читайте также: Новости Харькова — главное за 7 марта: утром враг обстрелял город
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, удары, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Больше 20 зданий повреждены из-за утреннего удара по Харькову – мэрия (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 11:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным мэрии, вследствие «прилета» по Харькову в Киевском районе повреждено 21 здание.".