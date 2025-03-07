Больше 20 зданий повреждены из-за утреннего удара по Харькову – мэрия (фото)

По данным мэрии, вследствие «прилета» по Харькову в Киевском районе повреждено 21 здание.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета уточнили, что в результате удара вылетели 470 окон в домах и местах общего пользования.

«Коммунальные службы оперативно приступили к работе по ликвидации последствий обстрела. Работники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна, а бригада КП «Харьковблагоустройство» убирает мусор, обломки стекла и поврежденные ветки. Также на месте работают специалисты КП «Жилкомсервис», – пишут в мэрии.

Специалисты «Жилкомсервиса», объяснили в горсовете, также обследуют поврежденные дома и информируют жителей, как те могут получить компенсацию за пострадавшее имущество.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 06:30. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело в Киевском районе по инфраструктурному объекту, досталось и соседним домам. Кроме того, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг повредил гаражи и припаркованные рядом авто, а на месте «прилета» возник пожар. Предварительно, вследствие обстрела пострадали восемь человек, двое из них – госпитализированы. Позже в облпрокуратуре уточнили: ВС РФ выпустили по городу баллистическую ракету «Искандер-М».