Новости Харькова — главное за 7 марта: утром враг обстрелял город

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06:56

В Харькове раздался взрыв – подробности

Взрыв в Харькове прогремел около 06:30.

О том, что в городе «прилет» сообщил утром мэр Игорь Терехов.

«Будьте осторожны», – написал городской голова.

Позже удар по городу подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Будьте в укрытиях», – призвал Синегубов.

Через некоторое время Терехов уточнил, куда именно прилетело по городу.

«Попадание в Киевском районе города. Подробности уточняем», – добавил мэр.

Тревога в Харькове и области звучит с 19:34. Вначале ее объявили из-за угрозы атаки БпЛА. А в 03:06 Воздушные силы ВСУ предупредили, что из Черного моря враг запустил крылатые ракеты типа «Калибр».

Всю ночь и утро в разных областях Украины регулярно фиксируют новые группы ракет.