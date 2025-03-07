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Новости Харькова — главное за 7 марта: утром враг обстрелял город

Украина 06:56   07.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 7 марта: утром враг обстрелял город Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

06:56

В Харькове раздался взрыв – подробности

Взрыв в Харькове прогремел около 06:30.

О том, что в городе «прилет» сообщил утром мэр Игорь Терехов.

«Будьте осторожны», – написал городской голова.

Позже удар по городу подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Будьте в укрытиях», – призвал Синегубов.

Через некоторое время Терехов уточнил, куда именно прилетело по городу.

«Попадание в Киевском районе города. Подробности уточняем», – добавил мэр.

Тревога в Харькове и области звучит с 19:34. Вначале ее объявили из-за угрозы атаки БпЛА. А в 03:06 Воздушные силы ВСУ предупредили, что из Черного моря враг запустил крылатые ракеты типа «Калибр».

Всю ночь и утро в разных областях Украины регулярно фиксируют новые группы ракет.

Читайте также: Сегодня 7 марта: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 06:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".