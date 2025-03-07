Новости Харькова — главное за 7 марта: утром враг обстрелял город
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
06:56
В Харькове раздался взрыв – подробности
Взрыв в Харькове прогремел около 06:30.
О том, что в городе «прилет» сообщил утром мэр Игорь Терехов.
«Будьте осторожны», – написал городской голова.
Позже удар по городу подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Будьте в укрытиях», – призвал Синегубов.
Через некоторое время Терехов уточнил, куда именно прилетело по городу.
«Попадание в Киевском районе города. Подробности уточняем», – добавил мэр.
Тревога в Харькове и области звучит с 19:34. Вначале ее объявили из-за угрозы атаки БпЛА. А в 03:06 Воздушные силы ВСУ предупредили, что из Черного моря враг запустил крылатые ракеты типа «Калибр».
Всю ночь и утро в разных областях Украины регулярно фиксируют новые группы ракет.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 06:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".