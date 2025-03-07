ГСЧС: 21 пожар тушили на Харьковщине, есть пострадавшие и госпитализированные

Всего за сутки у спасателей было 32 оперативных выезда, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Накануне вечером, в 19:20, в Слободском районе Харькова вследствие короткого замыкания загорелась электрощитовая в многоэтажке. Возник пожар на площади 1,5 квадратных метра. Спасатели спасли четырех людей.

«В результате другого пожара, который возник по той же причине, в 01:12 7 марта в квартире жилой многоэтажки в Холодногорском районе пострадал 66-летний мужчина. С отравлением угарным газом он госпитализирован в больницу. Горели домашние принадлежности и мебель на площади 5 м кв.», – добавили в ГСЧС.

Утром же враг обстрелял Харьков. В Киевском районе на месте «прилета» возник пожар, пострадали восемь человек. Специалисты все еще ликвидируют последствия обстрела, добавили спасатели.