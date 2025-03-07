ДСНС: 21 пожежу загасили на Харківщині, є постраждалі та госпіталізовані
Всього за добу у рятувальників було 32 оперативні виїзди, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Напередодні ввечері, о 19:20, у Слобідському районі Харкова внаслідок короткого замикання спалахнула електрощитова у багатоповерхівці. Виникла пожежа на площі 1,5 квадратних метрів. Рятувальники врятували чотирьох людей.
“Внаслідок іншої пожежі, яка виникла з тієї ж причини о 01:12 7 березня у квартирі житлової багатоповерхівки в Холодногірському районі, постраждав 66-річний чоловік. З отруєнням чадним газом його госпіталізовано до лікарні. Горіли домашні речі та меблі на площі 5 м. кв.”, – зазначили у ДСНС.
Вранці ворог обстріляв Харків. У Київському районі на місці “прильоту” виникла пожежа, постраждали вісім людей. Фахівці ще ліквідовують наслідки обстрілу, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 10:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Всього за добу у рятувальників було 32 оперативні виїзди, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".