Синєгубов: 670 абонентів залишилися без тепла через ранковий приліт у Харкові
Про обстріл Харкова та області поінформував вранці 7 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він уточнив, що напередодні ворог бив по Куп’янському району. О 09:00 прилетіло по Кіндрашівці – внаслідок обстрілу постраждав приватний будинок. А о 12:30 дісталося й Куп’янську. БпЛА “Молния” впав у землю, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Також Синєгубов розповів подробиці ранкового обстрілу Харкова.
“7 березня 06:33 м. Харків. Внаслідок удару «Іскандер» пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Триває відновлення теплопостачання у 8 багатоквартирних будинках – це 670 абонентів”, – уточнив Синєгубов.
Також спалахнули десять авто та п’ять гаражів, пожежа виникла і в одній із постраждалих квартир.
“Пошкоджено більше 30 будинків приватного сектору. Постраждали 7 людей, 2 – госпіталізовані”, – написав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 08:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріл Харкова та області поінформував вранці 7 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".