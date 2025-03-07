Синєгубов: 670 абонентів залишилися без тепла через ранковий приліт у Харкові

Про обстріл Харкова та області поінформував вранці 7 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що напередодні ворог бив по Куп’янському району. О 09:00 прилетіло по Кіндрашівці – внаслідок обстрілу постраждав приватний будинок. А о 12:30 дісталося й Куп’янську. БпЛА “Молния” впав у землю, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Також Синєгубов розповів подробиці ранкового обстрілу Харкова.

“7 березня 06:33 м. Харків. Внаслідок удару «Іскандер» пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Триває відновлення теплопостачання у 8 багатоквартирних будинках – це 670 абонентів”, – уточнив Синєгубов.

Також спалахнули десять авто та п’ять гаражів, пожежа виникла і в одній із постраждалих квартир.

“Пошкоджено більше 30 будинків приватного сектору. Постраждали 7 людей, 2 – госпіталізовані”, – написав начальник ХОВА.