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Синегубов: 670 абонентов остались без тепла из-за утреннего прилета в Харькове

Происшествия 08:52   07.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: 670 абонентов остались без тепла из-за утреннего прилета в Харькове Скриншот

Об обстрелах Харькова и области проинформировал утром 7 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что накануне враг бил по Купянскому району. В 09:00 прилетело по Кондрашовке – вследствие обстрела пострадал частный дом. А в 12:30 досталось и Купянску. БпЛА «Молния» упал в землю, обошлось без разрушений и пострадавших.

Также Синегубов рассказал подробности утреннего обстрела Харькова.

«7 марта 06:33 г. Харьков. В результате удара «Искандер» поврежден объект критической инфраструктуры. Продолжается восстановление теплоснабжения в 8 многоквартирных домах – это 670 абонентов», – уточнил Синегубов.

Также загорелись десять авто и пять гаражей, пожар возник и в одной из пострадавших квартир.

«Повреждены более 30 домов частного сектора. Пострадали 7 человек, 2 – госпитализированы», – написал начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 08:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах Харькова и области проинформировал утром 7 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".