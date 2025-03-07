Синегубов: 670 абонентов остались без тепла из-за утреннего прилета в Харькове
Об обстрелах Харькова и области проинформировал утром 7 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он уточнил, что накануне враг бил по Купянскому району. В 09:00 прилетело по Кондрашовке – вследствие обстрела пострадал частный дом. А в 12:30 досталось и Купянску. БпЛА «Молния» упал в землю, обошлось без разрушений и пострадавших.
Также Синегубов рассказал подробности утреннего обстрела Харькова.
«7 марта 06:33 г. Харьков. В результате удара «Искандер» поврежден объект критической инфраструктуры. Продолжается восстановление теплоснабжения в 8 многоквартирных домах – это 670 абонентов», – уточнил Синегубов.
Также загорелись десять авто и пять гаражей, пожар возник и в одной из пострадавших квартир.
«Повреждены более 30 домов частного сектора. Пострадали 7 человек, 2 – госпитализированы», – написал начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 08:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах Харькова и области проинформировал утром 7 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".