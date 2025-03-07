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Чем утром враг ударил по Харькову, сколько людей пострадали: новые подробности

Происшествия 08:39   07.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Чем утром враг ударил по Харькову, сколько людей пострадали: новые подробности Скриншот

Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких в эфире нацмарафона сообщил подробности утреннего обстрела города.

«Предварительно, было попадание ракеты «Искандер». На эту минуту имеем восемь спасенных, пять пострадавших. На месте возник масштабный пожар, сейчас ликвидацией занимаются работники ГСЧС. В результате взрыва также повреждены многоквартирные жилые дома. По состоянию на эту минуту – это восемь. И частный сектор. Поисково-спасательные работы продолжаются», – сказал Гладких.

Часть пострадавших госпитализированы. На данный момент информации о погибших нет, однако так как работы продолжаются – готовы к любым сценариям и новостям, добавил Гладких. И уточнил: в целом, разрушения в домах незначительные, существенно пострадала лишь одна трехэтажка.

«Сейчас на месте работает десять единиц техники ГСЧС. И от коммунальных предприятий Харьковского городского совета около 18-ти единиц привлечено», – добавил Гладких.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 08:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких в эфире нацмарафона сообщил подробности утреннего обстрела города.".