Чем утром враг ударил по Харькову, сколько людей пострадали: новые подробности
Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких в эфире нацмарафона сообщил подробности утреннего обстрела города.
«Предварительно, было попадание ракеты «Искандер». На эту минуту имеем восемь спасенных, пять пострадавших. На месте возник масштабный пожар, сейчас ликвидацией занимаются работники ГСЧС. В результате взрыва также повреждены многоквартирные жилые дома. По состоянию на эту минуту – это восемь. И частный сектор. Поисково-спасательные работы продолжаются», – сказал Гладких.
Часть пострадавших госпитализированы. На данный момент информации о погибших нет, однако так как работы продолжаются – готовы к любым сценариям и новостям, добавил Гладких. И уточнил: в целом, разрушения в домах незначительные, существенно пострадала лишь одна трехэтажка.
«Сейчас на месте работает десять единиц техники ГСЧС. И от коммунальных предприятий Харьковского городского совета около 18-ти единиц привлечено», – добавил Гладких.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 08:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких в эфире нацмарафона сообщил подробности утреннего обстрела города.".