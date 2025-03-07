Чем утром враг ударил по Харькову, сколько людей пострадали: новые подробности

Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких в эфире нацмарафона сообщил подробности утреннего обстрела города.

«Предварительно, было попадание ракеты «Искандер». На эту минуту имеем восемь спасенных, пять пострадавших. На месте возник масштабный пожар, сейчас ликвидацией занимаются работники ГСЧС. В результате взрыва также повреждены многоквартирные жилые дома. По состоянию на эту минуту – это восемь. И частный сектор. Поисково-спасательные работы продолжаются», – сказал Гладких.

Часть пострадавших госпитализированы. На данный момент информации о погибших нет, однако так как работы продолжаются – готовы к любым сценариям и новостям, добавил Гладких. И уточнил: в целом, разрушения в домах незначительные, существенно пострадала лишь одна трехэтажка.

«Сейчас на месте работает десять единиц техники ГСЧС. И от коммунальных предприятий Харьковского городского совета около 18-ти единиц привлечено», – добавил Гладких.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»