Чим вранці ворог ударив по Харкову, скільки людей постраждали: нові подробиці
Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в етері нацмарафону повідомив подробиці ранкового обстрілу міста.
“Попередньо, було влучання ракети “Іскандер”. Станом на цю хвилину маємо вісім врятованих, пʼятеро постраждалих. На місці виникла масштабна пожежа, зараз ліквідацією займаються працівники ДСНС. Від вибуху також пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Станом на цю хвилину це вісім. І приватний сектор. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються”, – сказав Гладких.
Частина постраждалих госпіталізовані. Наразі інформації про загиблих немає, проте роботи тривають – готові до будь-яких сценаріїв та новин, додав Гладких. І уточнив: загалом, руйнування в будинках незначні, суттєво постраждав лише одна триповерхівка.
“Зараз на місці працює десять одиниць техніки ДСНС. І від комунальних підприємств Харківської міської ради близько 18 одиниць залучено”, – додав Гладких.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Новини Харкова – головне за 7 березня: вранці ворог обстріляв місто
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, прилет, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чим вранці ворог ударив по Харкову, скільки людей постраждали: нові подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 08:39;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в етері нацмарафону повідомив подробиці ранкового обстрілу міста.".