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Чим вранці ворог ударив по Харкову, скільки людей постраждали: нові подробиці

Події 08:39   07.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чим вранці ворог ударив по Харкову, скільки людей постраждали: нові подробиці Скріншот

Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в етері нацмарафону повідомив подробиці ранкового обстрілу міста.

“Попередньо, було влучання ракети “Іскандер”. Станом на цю хвилину маємо вісім врятованих, пʼятеро постраждалих. На місці виникла масштабна пожежа, зараз ліквідацією займаються працівники ДСНС. Від вибуху також пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Станом на цю хвилину це вісім. І приватний сектор. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються”, – сказав Гладких.

Частина постраждалих госпіталізовані. Наразі інформації про загиблих немає, проте роботи тривають – готові до будь-яких сценаріїв та новин, додав Гладких. І уточнив: загалом, руйнування в будинках незначні, суттєво постраждав лише одна триповерхівка.

“Зараз на місці працює десять одиниць техніки ДСНС. І від комунальних підприємств Харківської міської ради близько 18 одиниць залучено”, – додав Гладких.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 08:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в етері нацмарафону повідомив подробиці ранкового обстрілу міста.".