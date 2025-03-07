Новини Харкова — головне за 7 березня: вранці ворог обстріляв місто

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06:56

У Харкові пролунав вибух – подробиці

Вибух у Харкові пролунав близько 06:30.

Про те, що у місті «приліт» повідомив уранці мер Ігор Терехов.

“Будьте обережні”, – написав міський голова.

Пізніше удар по місту підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Будьте в укриттях”, – закликав Синєгубов.

Через деякий час Терехов уточнив, куди саме прилетіло в місті.

«Влучання у Київському районі місті. Деталі зʼясовуємо», – додав мер.

Тривога у Харкові та області звучить з 19:34. Спочатку її оголосили через загрозу атаки БпЛА. А о 03:06 Повітряні сили ЗСУ попередили, що з Чорного моря ворог запустив крилаті ракети типу «Калібр».

Усю ніч та ранок у різних областях України регулярно фіксують нові групи ракет.