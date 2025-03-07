По Харкову вдарив БпЛА «Молния»: дані Терехова та Синєгубова (доповнюється)
Близько 11:30 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо, що по місту вдарив БпЛА типу «Молния».
Доповнено о 12:01. Залишки БпЛА типу «Молния» впали поблизу нежитлової будівлі в Слобідському районі Харкова, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, «приліт» стався близько 11:30. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
11:55. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «приліт» зафіксували по цивільному підприємству у Слобідському районі. Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, вранці Харків був під атакою РФ, вибух пролунав близько 06:30. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по Київському району – по інфраструктурному об’єкту, дісталося і сусіднім будинкам. Крім того, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог пошкодив гаражі та припарковані поряд авто, а на місці “прильоту” виникла пожежа. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали вісім осіб. Пізніше в облпрокуратурі уточнили: ЗС РФ випустили по місту балістичну ракету “Іскандер-М”. За даними Харківської міськради, внаслідок «прильоту» у Київському районі пошкоджена 21 будівля.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, БпЛА Молния, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 12:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:30 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо, що по місту вдарив БпЛА типу «Молния».".