По Харкову вдарив БпЛА «Молния»: дані Терехова та Синєгубова (доповнюється)

Близько 11:30 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо, що по місту вдарив БпЛА типу «Молния».

Доповнено о 12:01. Залишки БпЛА типу «Молния» впали поблизу нежитлової будівлі в Слобідському районі Харкова, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, «приліт» стався близько 11:30. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

11:55. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «приліт» зафіксували по цивільному підприємству у Слобідському районі. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, вранці Харків був під атакою РФ, вибух пролунав близько 06:30. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по Київському району – по інфраструктурному об’єкту, дісталося і сусіднім будинкам. Крім того, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог пошкодив гаражі та припарковані поряд авто, а на місці “прильоту” виникла пожежа. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали вісім осіб. Пізніше в облпрокуратурі уточнили: ЗС РФ випустили по місту балістичну ракету “Іскандер-М”. За даними Харківської міськради, внаслідок «прильоту» у Київському районі пошкоджена 21 будівля.