По Харькову ударил БпЛА «Молния»: данные Терехова и Синегубова (дополняется)
Около 11:30 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно, что по городу ударил БпЛА типа «Молния».
Дополнено в 12:01. Остатки БпЛА типа «Молния» упали вблизи нежилого здания в Слободском районе Харькова, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, «прилет» произошел около 11:30. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
11:55. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что «прилет» зафиксировали по гражданскому предприятию в Слободском районе. Предварительно, без пострадавших.
Напомним, утром Харьков был под атакой РФ, взрыв прогремел около 06:30. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело в Киевском районе по инфраструктурному объекту, досталось и соседним домам. Кроме того, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг повредил гаражи и припаркованные рядом авто, а на месте «прилета» возник пожар. Предварительно, вследствие обстрела пострадали восемь человек. Позже в облпрокуратуре уточнили: ВС РФ выпустили по городу баллистическую ракету «Искандер-М». По данным Харьковского горсовета, вследствие «прилета» в Киевском районе повреждено 21 здание.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, БпЛА Молния, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 12:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:30 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно, что по городу ударил БпЛА типа «Молния».".