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Понад 20 будівель пошкоджені через ранковий удар по Харкову – мерія (фото)

Події 11:41   07.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 20 будівель пошкоджені через ранковий удар по Харкову – мерія (фото) Фото: ХМР

За даними мерії, внаслідок “прильоту” по Харкову в Київському районі пошкоджена 21 будівля.

У Департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради уточнили, що внаслідок удару вилетіли 470 вікон у будинках та місцях загального користування.

Обстріл Харкова 7 березня 2025
Фото: ХМР

Комунальні служби оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна, а бригада КП “Харківблагоустрій” прибирає сміття, уламки скла та пошкоджені гілки. Також на місці працюють фахівці КП “Житлокомсервіс”, – пишуть  у мерії.

Обстріл Харкова 7 березня 2025
Фото: ХМР

Фахівці “Житлокомсервісу”, пояснили у міськраді, також обстежують пошкоджені будинки та інформують мешканців, як ті можуть отримати компенсацію за зруйнуване майно.

Обстріл Харкова 7 березня 2025
Фото: ХМР

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 06:30. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по Київському району – по інфраструктурному об’єкту, дісталося і сусіднім будинкам. Крім того, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог пошкодив гаражі та припарковані поряд авто, а на місці “прильоту” виникла пожежа. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали вісім осіб, двоє з них – госпіталізовані. Пізніше в облпрокуратурі уточнили: ЗС РФ випустили по місту балістичну ракету “Іскандер-М”.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 7 березня: вранці ворог обстріляв місто

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 11:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними мерії, внаслідок “прильоту” по Харкову в Київському районі пошкоджена 21 будівля.".