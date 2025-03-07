Понад 20 будівель пошкоджені через ранковий удар по Харкову – мерія (фото)

За даними мерії, внаслідок “прильоту” по Харкову в Київському районі пошкоджена 21 будівля.

У Департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради уточнили, що внаслідок удару вилетіли 470 вікон у будинках та місцях загального користування.

“Комунальні служби оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна, а бригада КП “Харківблагоустрій” прибирає сміття, уламки скла та пошкоджені гілки. Також на місці працюють фахівці КП “Житлокомсервіс”, – пишуть у мерії.

Фахівці “Житлокомсервісу”, пояснили у міськраді, також обстежують пошкоджені будинки та інформують мешканців, як ті можуть отримати компенсацію за зруйнуване майно.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 06:30. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по Київському району – по інфраструктурному об’єкту, дісталося і сусіднім будинкам. Крім того, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог пошкодив гаражі та припарковані поряд авто, а на місці “прильоту” виникла пожежа. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали вісім осіб, двоє з них – госпіталізовані. Пізніше в облпрокуратурі уточнили: ЗС РФ випустили по місту балістичну ракету “Іскандер-М”.