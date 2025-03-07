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Чим закінчилися бої на Харківщині – подробиці від Генштабу

Україна 08:09   07.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чим закінчилися бої на Харківщині – подробиці від Генштабу

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, по всій лінії фронту сталося 146 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог намагався прорватися чотири рази у районі Вовчанська. На Куп’янському – окупанти наступали двічі.

Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Загризового“, – уточнили у ГШ.

Протягом доби росіяни обстріляли позиції українських захисників понад п’ять тисяч разів, випустили 149 авіабомби та 2729 дронів-камікадзе.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 08:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, по всій лінії фронту сталося 146 бойових зіткнень.".