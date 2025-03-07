Чим закінчилися бої на Харківщині – подробиці від Генштабу
Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, по всій лінії фронту сталося 146 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог намагався прорватися чотири рази у районі Вовчанська. На Куп’янському – окупанти наступали двічі.
“Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Загризового“, – уточнили у ГШ.
Протягом доби росіяни обстріляли позиції українських захисників понад п’ять тисяч разів, випустили 149 авіабомби та 2729 дронів-камікадзе.
Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 08:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, по всій лінії фронту сталося 146 бойових зіткнень.".