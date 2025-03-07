Чим закінчилися бої на Харківщині – подробиці від Генштабу

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, по всій лінії фронту сталося 146 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог намагався прорватися чотири рази у районі Вовчанська. На Куп’янському – окупанти наступали двічі.

“Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Загризового“, – уточнили у ГШ.

Протягом доби росіяни обстріляли позиції українських захисників понад п’ять тисяч разів, випустили 149 авіабомби та 2729 дронів-камікадзе.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, такі: