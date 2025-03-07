Чем закончились бои на Харьковщине – подробности от Генштаба
Всего, по данным Генштаба ВСУ, по всей линии фронта произошло 146 боестолкновений.
На Харьковском направлении враг пытался прорваться четыре раза в районе Волчанска. На Купянском – оккупанты наступали дважды.
«Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызово», – уточнили в ГШ.
В течение суток россияне обстреляли позиции украинских защитников больше пяти тысяч раз, выпустили 149 авиабомб и 2729 дронов-камикадзе.
Потери ВС РФ, по данным Генштаба, таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 08:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего, по данным Генштаба ВСУ, по всей линии фронта произошло 146 боестолкновений.".