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Чем закончились бои на Харьковщине – подробности от Генштаба

Украина 08:09   07.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Чем закончились бои на Харьковщине – подробности от Генштаба

Всего, по данным Генштаба ВСУ, по всей линии фронта произошло 146 боестолкновений.

На Харьковском направлении враг пытался прорваться четыре раза в районе Волчанска. На Купянском – оккупанты наступали дважды.

«Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызово», – уточнили в ГШ.

В течение суток россияне обстреляли позиции украинских защитников больше пяти тысяч раз, выпустили 149 авиабомб и 2729 дронов-камикадзе.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 08:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего, по данным Генштаба ВСУ, по всей линии фронта произошло 146 боестолкновений.".