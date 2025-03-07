Чем закончились бои на Харьковщине – подробности от Генштаба

Всего, по данным Генштаба ВСУ, по всей линии фронта произошло 146 боестолкновений.

На Харьковском направлении враг пытался прорваться четыре раза в районе Волчанска. На Купянском – оккупанты наступали дважды.

«Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызово», – уточнили в ГШ.

В течение суток россияне обстреляли позиции украинских защитников больше пяти тысяч раз, выпустили 149 авиабомб и 2729 дронов-камикадзе.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, таковы: