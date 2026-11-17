На Харьковщине продолжают готовиться к возможным блэкаутам. До конца года в регионе планируют иметь около 100 мобильных пунктов обогрева, а также готовят почти тысячу «пунктов незламності».

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он уточнил, что пункты обогрева в регионе будут оснащены всем необходимым.

«Продолжаем дооснащать «пункти незламності, которых у нас около тысячи — это и город Харьков, и область, для того, чтобы, опять же, быть подготовленными. Ну и автономизация заведений, это очень важно, это и наши больницы, и наши школы, детские садики и все остальное. Это не только уже о генераторах, это и Storage, и накопители электроэнергии, солнечные панели и все остальное», — рассказал начальник ХОВА.